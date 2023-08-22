ВКС РФ ливидировали высокопоставленных полевых командиров в Сирии

ВКС России в понедельник, 21 августа, нанесли удар по пункту управления организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) в Сирии, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, которые приводит РИА Новости, пункт организации находился в четырех километрах юго-западнее города Идлиб, там размещались причастные к терактам против военных и мирного населения.

21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Бекфалун <...> ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия, — сказал российский военный.

Он в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований прекратить обстрелы и пообещал, что если призыв не будет выполнен, высокоточные удары авиации для ликвидации террористов продолжатся.