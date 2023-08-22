ВС РФ подняли в небо истребители из-за двух дронов около Крыма

Российские военные зафиксировали полет над Черным морем двух разведывательных беспилотников. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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В ведомстве отметили, что инцидент произошел во вторник, 22 августа.

Средства воздушного контроля ВКС России зафиксировали полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова.

С целью пресечения возможного нарушения госграницы России и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО, заметили в Минобороны