ВС РФ подняли в небо истребители из-за двух дронов около Крыма
Российские военные зафиксировали полет над Черным морем двух разведывательных беспилотников. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел во вторник, 22 августа.
Средства воздушного контроля ВКС России зафиксировали полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова.
С целью пресечения возможного нарушения госграницы России и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО, заметили в Минобороны
В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки, констатировали в ведомстве.