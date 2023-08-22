Минобороны РФ сообщило об уничтожении 17 боевиков в провинции Идлиб

"21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) в населенном пункте Бекфалун (4 км юго-западнее города Идлиб) ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия", - сказал он.