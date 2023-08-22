США отправят Тайваню первую партию танков Abrams

Первая партия из 38 танков США Abrams будет отправлена Тайваню в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что дополнительная партия из 42 танков планируется в 2025 году, а последние поставки из 28 Abrams запланированы на 2026 год. При этом армия Тайваня уже сформировала группу офицеров для обучения эксплуатации американских танков. Эта группа отправится в США для прохождения тренировок, а после возвращения в Тайвань из неё соберут группу военных инструкторов.