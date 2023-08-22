В США рассказали о хаосе в рядах ВСУ из-за отключения Маском Starlink

«Мы пересекли эту границу (линию соприкосновения — прим. «Ленты.ру»), и Starlink перестал работать (...) Связь пропала, подразделения были изолированы. Когда вы в наступлении, особенно командирам, вам нужен постоянный поток информации от батальонов. Командирам приходилось выезжать на поле боя, чтобы быть в зоне действия радиосвязи, рискуя собой», — сказал Николай, отметив, что «был хаос».