Американский пилот объяснил риски для украинских летчиков F-16

«Пилоты привыкают к определенному самолету, они могут управлять им, не задумываясь», — объяснил Рихтер. По его словам, пилотам невыгодно заново обучаться тому, что было усвоено ранее. «В таком случае легче обучить человека с улицы», — отметил он.