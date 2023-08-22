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Американский пилот объяснил риски для украинских летчиков F-16

Возможности украинских летчиков, которые будут управлять истребителями F-16, будут ограничены из-за сложности с переобучением. О рисках для военных США Том Рихтер в интервью Politico.

Американский пилот объяснил риски для украинских летчиков F-16
© lenta.ru

«Пилоты привыкают к определенному самолету, они могут управлять им, не задумываясь», — объяснил Рихтер. По его словам, пилотам невыгодно заново обучаться тому, что было усвоено ранее. «В таком случае легче обучить человека с улицы», — отметил он.

По его словам, подготовить украинских летчиков к использованию западных истребителей будет крайне сложно.

«По сути, их бросят прямо в огонь», — резюмировал Рихтер.

Ранее стало известно, что восемь пилотов и 65 человек техперсонала Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обучение для эксплуатации F-16. Отмечается, что обучение будет проходить на базе ВВС Дании в Скридструпе.

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