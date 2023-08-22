На Украине заявили, что стране надо готовиться к долгому конфликту
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его стране стоит готовиться к долгому конфликту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По словам Резникова, украинский конфликт может продлиться ещё долго.
«Война может быть длительной. У нас будут еще мучительные потери. <...> Сейчас и на будущее ключ к нашей победе в том, что будут чувствовать люди», – заявил он.
Отметим, что ранее с подобным заявлением выступила Вице-премьер Украины Ирина Верещук. По её словам, украинцам необходимо настроиться на «длительную борьбу».
«Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "Две-три недели", "до конца года", "следующей весны" – все это неправда. Должны настроиться на длительную борьбу», – заявила она.