Париж опроверг запрос об использовании воздушного пространства Алжира

Объединенный штаб обороны Франции отверг информацию о запросе на использование воздушного пространства Алжира с целью проведения операции в Нигере. Об этом сообщает Reuters.

«Объединенный штаб обороны Франции отрицает просьбу о полете над территорией Алжира», — сказали в Объединенном штабе обороны Франции.

Там отметили, что не получали соответствующего запроса от Парижа.

В Reuters указали, что до переворота в Нигер, который произошел 27 июля, Франция разместила в стране около 1500 своих военнослужащих. При этом в Париже не заявляли о планах по военному вмешательству с целью отмены переворота.