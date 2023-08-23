Военачальники России и Ирана провели встречу в Москве

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился в Москве с командующим сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран бригадным генералом Киюмарсом Хейдари. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

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В министерстве отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней безопасности», — сказали в Минобороны.

В министерстве также отметили, что военнослужащие подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере.

22 августа делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем главы МО РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию для обсуждения перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом.