Военачальники России и Ирана провели встречу в Москве

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился в Москве с командующим сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран бригадным генералом Киюмарсом Хейдари. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.
В министерстве отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
«Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней безопасности», — сказали в Минобороны.
В министерстве также отметили, что военнослужащие подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере.
22 августа делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем главы МО РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию для обсуждения перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом.
14 августа министр обороны России Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.