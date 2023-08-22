Делегация Минобороны России прибыла в Ливию
Делегация Минобороны России прибыла с официальным визитом в Ливию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российского военного ведомства.
Отмечается, что это первый подобный визит Минобороны РФ в Ливию. Кроме того, российскую делегацию пригласил Командующий Ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар.
«Двадцать второго августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым», – рассказали в ведомстве.
Данная встреча была организована по итогам переговоров между странами во время 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023». Во время визита стороны планируют обсудить дальнейшее взаимодействие в вопросе борьбы с терроризмом, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Ранее в нескольких районах Ливии ввели режим ЧП из-за вооруженных столкновений в Триполи.