Делегация Минобороны России прибыла в Ливию

Делегация Минобороны России прибыла с официальным визитом в Ливию . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российского военного ведомства.

Отмечается, что это первый подобный визит Минобороны РФ в Ливию. Кроме того, российскую делегацию пригласил Командующий Ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар.

«Двадцать второго августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым », – рассказали в ведомстве.

Данная встреча была организована по итогам переговоров между странами во время 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023». Во время визита стороны планируют обсудить дальнейшее взаимодействие в вопросе борьбы с терроризмом, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.