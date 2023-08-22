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Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму «на днях»

Украинские военные в ближайшие дни нанесут новые удары по Крыму, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом пишет РИА «Новости».

Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму «на днях»
© ТАСС

Начальник разведки отметил, что власти Украины желают уничтожить на полуострове все российское.

Буданов пояснил, что в рамках этой политики Киев уже нанес ряд ударов и намеревается «на днях» осуществить новые атаки.

Напомним, что ВСУ постоянно атакуют инфраструктурные объекты в Крыму с помощью дронов различного типа. Большую часть атак расчеты российского ПВО и моряки Черноморского флота успешно отражают.

В начале августа украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с представителями силовых ведомств, заслушал доклад Буданова.

Президент заметил, что беседа будет иметь далеко идущие последствия и отразится на ходе военных действий.

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