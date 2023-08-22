Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму «на днях»

Украинские военные в ближайшие дни нанесут новые удары по Крыму, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом пишет РИА «Новости».

Начальник разведки отметил, что власти Украины желают уничтожить на полуострове все российское.

Буданов пояснил, что в рамках этой политики Киев уже нанес ряд ударов и намеревается «на днях» осуществить новые атаки.

Напомним, что ВСУ постоянно атакуют инфраструктурные объекты в Крыму с помощью дронов различного типа. Большую часть атак расчеты российского ПВО и моряки Черноморского флота успешно отражают.

В начале августа украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с представителями силовых ведомств, заслушал доклад Буданова.