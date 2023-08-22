Появилось видео уничтожения катера ВСУ у острова Змеиный

Российский истребитель уничтожил в Черном море быстроходный военный катер производства США с десантной группой на борту. Видеоматериалы опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что катер Willard Sea Force активно маневрировал, пытался уклониться от огня, но был успешно поражен из авиационной пушки.

На кадрах ролика, опубликованного ведомством, истребитель осуществляет несколько заходов на цель, стреляет по петляющему катеру. За кадром слышится голос второго пилота: «Повыше! Ещё!».

Катер Willard Sea Force - 11-метровая быстроходная лодка с жестким корпусом и надувными бортами производства Willard Marine Incorporated. Его длина составляет 11 метров, ширина - 3,60 м. Максимальная скорость - до 44 узлов. Вместимость - до 26 человек.