Генерал Берронс назвал три сценария завершения конфликта на Украине

Британский генерал, экс-командующий объединенного командования армии Великобритании Ричард Берронс назвал три сценария завершения конфликта на Украине. Его слова приводит BBC News.

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По его словам, конфликт на Украине может быть завершен тремя путями. Первый вариант — это отказ Украины от боевых действий, но Берронс назвал этот путь «ужасным» и отметил, что не верит в него. Второй вариант — временное прекращение огня, однако и с этим путем есть сложности.

«Обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться, а война возобновится в будущем», — предупредил генерал.

И третьим вариантом прекращения конфликта на Украине Берронс назвал возможность «остановиться и задуматься». Для этого Запад должен перестать требовать от Украины быстрого результата на поле боя.

«Цена попыток победить, когда для этого нет сил, — в том, что Украина может потерять то, что получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны», — рассказал генерал.

Он посоветовал странам Запада продолжить поддержку Украины, помогая выстраивать военную мощь, и дождаться побед в следующем году или в обозримом будущем.