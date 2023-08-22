Контрнаступление ВСУ: последние новости, что известно на сегодня

ВСУ запретили иностранным журналистам посещать линию фронта, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступательные действия необходимы для «определения условий переговоров». Последние новости о том, как проходит контрнаступление ВСУ, на сегодня, 22 августа, - в материале «Рамблера».

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Контрнаступление ВСУ: украинцы закрылись от иностранных журналистов

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Эта новость распространилась в конце прошлой недели как лесной пожар, вызвав гнев и возмущение многих иностранных журналистов, работающих на Украине: теперь посещение линии фронта для них полностью запрещено, за исключением случаев, когда специальное разрешение выдал глава ВСУ Валерий Залужный. Как пишет швейцарская газета Le Temps, причиной такого решения могли стать масштабные потери в украинской армии и отсутствие прорывов в контрнаступлении украинских войск.

Неназванный украинский военный заявил изданию, что генштаб Украины либо хочет скрыть свои трудности и военные потери, либо готовится крупная операция. Директива украинского генштаба о запрете на работу журналистов вышла на фоне того, как бои привели к многочисленным жертвам в ВСУ, и на фоне неспособности украинских сил пробить брешь в российской обороне.

Кулеба назвал цель контрнаступления ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ призвано помочь «определить условия мира и переговоров». Об этом, как сообщает El Mundo, он заявил во время визита в Европу.

Кулеба подчеркнул, что Украина «не собирается подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия с СССР», имея в виду территориальные уступки. Также министр заявил, что будущие поставки истребителей F-16 являются важным шагом, способным поддержать контрнаступательные действия ВСУ.

В США раскритиковали стратегию контрнаступления Украины

Летом 2023 года при решительной поддержке США началось контрнаступление ВСУ, но прогресс оказался медленным, и аналитики говорят, что Украине придется выложиться на полную, прежде чем размокшая земля станет препятствием для маневров или ВСУ исчерпают боевую мощь, пишет Financial Times. Теперь официальные лица США все более критично относятся к контрнаступательной стратегии Украины и мрачно оценивают перспективы ее успеха, что усиливает напряженность между Киевом и Вашингтоном «в самый критический момент».

Пессимизм по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины возник в Вашингтоне всего за несколько недель до завершения пакета американской помощи на 43 миллиарда долларов - скоро администрации Байдена потребуется получить одобрение Конгресса на новую помощь. Отсутствие прогресса побудило Киев вернуться к традиционной тактике, отказавшись от общевойсковых маневров, которым США и их западные союзники обучали ВСУ в Европе. Одна из точек напряжения между США и Украиной связана с тем, как Киев разместил свои силы. США призвали Украину быть менее склонной к риску и полностью направить силы на главное направление контрнаступления на юге, чтобы у нее был шанс достичь Азовского моря. Вашингтон также призвал Украину перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина ее сил. Но вместо этого Киев направил некоторые из своих лучших боевых подразделений ближе к Бахмуту.

Полковник ВСУ: контрнаступление не имело смысла

Полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский заявил, что начинать контрнаступление ВСУ не имело смысла, так как российские возможности значительно превышают украинские. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военный заявил, что «по всем правилам военной науки, контрнаступление не надо было и начинать». Контрнаступательные действия имеют смысл, если есть силы, в три раза превышающие силы соперника, а также преимущество в артиллерии и контроль в воздухе.