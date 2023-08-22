Япония, США и Канада организовали учения вблизи Курильских островов

Военнослужащие Японии, США и Канады с 21 по 28 августа проводят совместные учения с участием боевых кораблей в обширном районе от восточного побережья Курильских островов до южного побережья восточной части главного японского острова Хонсю. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте морских Сил самообороны Японии.

От Японии в мероприятиях задействован эсминец Hyuga, от США - эсминец USS Benfold, от Канады - фрегаты Ottawa и Vancouver, а также судно снабжения Asterix. Цель учений заключается в улучшении тактических возможностей Японии и в укреплении ее сотрудничества с США и Канадой.