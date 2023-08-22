Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 39 беспилотников ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке министерства.
«Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано уничтожение бронеавтомобиля ВСУ FPV-дроном.