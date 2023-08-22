Шведский самолет-разведчик заметили в 200 км от Петербурга

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Gulfstream IV Швеции утром во вторник, 22 августа, кружил у границы с Россией в Финляндии — всего в 200 км от Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

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По данным сервиса, воздушное судно вылетело с авиационной базы Линчепинг и несколько часов курсировало в районе Лаппеэнранты (Финляндия). Потом самолет направился на север, в сторону мыса Нордкап, который находится вдоль границы с РФ.

Ранее разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk ВВС США зафиксировали над Черным морем.

До этого сообщалось, что четыре самолета американской разведки были замечены в воздухе вблизи от границ Украины, Молдавии и Румынии.