Зеленский анонсировал поставки Украине новых пакетов военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе его последних визитов в Европу удалось достичь договоренностей об отправке Киеву четырех новых военных пакетов помощи, а также есть решение о поставе самолетов-истребителей F-16. Его слова приводят украинские СМИ.

Президент также заявил, что встретился с бойцами Вооруженных сил Украины, которые уже начали тренировки в Дании. В дальнейшем украинские пилоты начнут обучение и в других странах.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Рютте заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят Украине. В Дании пообещали поставить Киеву 19 истребителей. При этом ряд СМИ пишут, что это произойдет не раньше 2024 года.