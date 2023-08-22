Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил быстроходный военный катер американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что удар был нанесен сегодня, 22 августа, около 11:00 мск. Катер производства США Willard Sea Force находился восточнее острова.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщало, что экипаж российского самолета СУ-30СМ морской авиации нанес удар по разведывательному катеру ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море. Лодка была уничтожена.