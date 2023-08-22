Названы особенности запрошенных Украиной ракет JASSM

«Storm Shadow и SCALP — под эти ракеты еще не сделаны пилоны на F-16, но это не проблема. Так что сказать, что ракеты Storm Shadow и SCALP неприменимы с F-16 — это будет не совсем правильно. На самом деле ракеты JASSM находятся в весьма сопряженном состоянии с истребителями F-16. Естественно, что Украина сразу выставила такой список этих ракет, чтобы дать возможность атаковать объекты в глубине полуострова Крым — такая задача», — добавил специалист.