На Украине ввели ограничения на поездки иностранных журналистов в зону боевых действий

Власти Украине решили полностью запретить иностранным журналистам находиться в зоне боевых действий. Об этом сообщает Le Temps.

Издание отмечает, что это может быть связано с высоким уровнем потерь среди личного состава и отсутствием результатов наступления.

Подчеркивается, что нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено. В статье говорится, что для пребывания там нужно иметь письменное разрешение от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного.