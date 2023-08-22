На Украине ввели ограничения на поездки иностранных журналистов в зону боевых действий
Власти Украине решили полностью запретить иностранным журналистам находиться в зоне боевых действий. Об этом сообщает Le Temps.
Издание отмечает, что это может быть связано с высоким уровнем потерь среди личного состава и отсутствием результатов наступления.
Подчеркивается, что нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено. В статье говорится, что для пребывания там нужно иметь письменное разрешение от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что распространение украинскими военными снимков техники 82-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и публикация статьи в СМИ о вводе формирования в бой привели к удару по ним. Она рассказала, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ обнаружили их и нанесли не менее пяти ударов.