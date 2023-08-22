Посол Украины заявил о передаче Киеву Францией партии ракет SCALP
Посол Украины в Париже Вадим Омельченко заявил, что Франция предоставила Киеву партию ракет SCALP.
Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег».
«Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная... SCALP будут, поставки продолжаются», — сказал он.
Он добавил, что у французской стороны «всё очень хорошо» с темпом поставок этих ракет Украине.
15 августа ПВО России перехватили четыре крылатые ракеты SCALP, поставленные ВСУ из Франции.