США предоставят Польше вертолеты Apache из своих запасов

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству уведомило Конгресс о намерении продать Польше 96 боевых вертолетов AH-64E Apache. Общая стоимость контракта оценивается в 12 млрд долларов.

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Также стало известно, что США будут предоставлять польским военным вертолеты из своих запасов, пока процедура закупки заказанных вертолетов не будет завершена. Об этом со ссылкой на заявление польского министра обороны Мариуша Блащака сообщает РИА Новости.

Напомним, что AH-64 Apache считается основным ударным вертолетом Армии США с середины 1980-х годов. В модификации AH-64E Apache Guardian вертолет способен развивать скорость до 300 км/ч при дальности полета более 1,9 тыс километров.