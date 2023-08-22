$94.14+0.74102.57+1.09

Минобороны Японии подготовило рекордный военный бюджет

Минобороны Японии внесло коррективы в свой бюджетный запрос на 2024 финансовый год, чтобы достичь рекордных расходов на оборону на 7,7385 триллиона иен (более 53 миллиардов долларов). Об этом сообщает Nikkei.

Минобороны Японии подготовило рекордный военный бюджет
© globallookpress.com

Запланированные расходы на оборону включают в себя исследовательские фонды для создания инфраструктуры связи следующего поколения.

Кроме того, военный бюджет включает траты на формирование на юго-западе Японии авиаотряда с американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

Также Минобороны попросило выделить средства на строительство двух эсминцев с многоцелевыми компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis и сформировать военно-морской отряд, который в случае критических ситуаций должен будет оперативно перебрасывать войска на отдаленные острова в районе Тайваня.

Военные расходы Японии в 2023 году также стали рекордными и составили 6,8 триллиона иен (примерно 47 миллиардов долларов). Расходы на оборону страны в 2023-м в 1,25 раза превысили оборонный бюджет 2022 года.

Япония планирует достичь уровня военных расходов в два процента ВВП (по примеру НАТО) к 2027 году.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости