Минобороны Японии подготовило рекордный военный бюджет

Минобороны Японии внесло коррективы в свой бюджетный запрос на 2024 финансовый год, чтобы достичь рекордных расходов на оборону на 7,7385 триллиона иен (более 53 миллиардов долларов). Об этом сообщает Nikkei.

Запланированные расходы на оборону включают в себя исследовательские фонды для создания инфраструктуры связи следующего поколения.

Кроме того, военный бюджет включает траты на формирование на юго-западе Японии авиаотряда с американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

Также Минобороны попросило выделить средства на строительство двух эсминцев с многоцелевыми компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis и сформировать военно-морской отряд, который в случае критических ситуаций должен будет оперативно перебрасывать войска на отдаленные острова в районе Тайваня.

Военные расходы Японии в 2023 году также стали рекордными и составили 6,8 триллиона иен (примерно 47 миллиардов долларов). Расходы на оборону страны в 2023-м в 1,25 раза превысили оборонный бюджет 2022 года.