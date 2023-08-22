В НАТО указали на возможность участия F-16 в боях на Украине только в 2027 году

У истребителей F-16 будет возможность полноценно участвовать в конфликте на Украине только в 2027 году, до этого времени у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет пилотов, способных летать на них в боях. На это указал генерал ВВС США Джеймс Хекер, который возглавляет ВВС США в Европе, командование ВВС НАТО и ВВС США в Африке, сообщает Military Watch Magazine (MWM).