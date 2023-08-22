Эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте
Киев активно использует мобильные ретрансляторы для увеличения дальности полетов беспилотников на Краснолиманском направлении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, на направлении от юго-запада Сватово до Северска отмечена деятельность украинских мобильных ретрансляторов на базе автомобильной техники.
«Комплексы способны работать в разных режимах. Их работа направлена на преодоление наших средств РЭБ и увеличение дальности полетов БПЛА», — подчеркнул эксперт.
ВС РФ уже установили несколько принципов работы ретрансляторов. Один из них назвали «попугаем» — он просто дублирует поступающий на него сигнал. Второй же основан на кодировке — после приема сигнала идет его увеличение и передача с разложением по различным частотам.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении бойцы подразделений группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.