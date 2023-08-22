Швейцария расследует попытку продажи Leopard 1 Украине

Швейцария будет расследовать деятельность государственного производителя оружия Ruag после его неудавшейся попытки продать почти сотню танков, которые в итоге могли быть использованы Украиной в боях против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Минобороны Швейцарии обратилось к внешним аудиторам с просьбой расследовать спорную сделку Ruag с немецкой компанией Rheinmetall, которая была заблокирована из-за нарушения статуса Швейцарии как нейтральной страны. Министерство также рассмотрит вопрос о необходимости реформировать отношений между компанией и правительством.

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Ruag хотела продать вышедшие из строя танки Leopard I компании Rheinmetall, которая планировала отремонтировать их и отправить на Украину, но швейцарские власти остановили сделку в июне 2023 года. Эти танки были куплены Ruag в Италии в 2016 году и оставлены там на хранении.

В июне Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину. С инициативой разрешить реэкспорт выступила Комиссия по политике безопасности. Поправки были отклонены 98 голосами против 75 при двух воздержавшихся.

В соответствии с политикой швейцарского нейтралитета, восходящей к 1815 году и закрепленной договором 1907 года, Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам конфликта. Также в стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.

Покупатели швейцарского оружия по закону не могут реэкспортировать его. Представители оружейной промышленности Швейцарии заявляли, что это ограничение наносит ущерб торговле.

В августе глава Ruag Бригитта Бек объявила о решении уволиться. Отставка произошла на фоне разногласий в компании, вызванных ее заявлениями. Во время круглого стола, посвященного швейцарскому нейтралитету, она обратилась к Германии и Испании, призвав их игнорировать вето Швейцарии на реэкспорт вооружений.

«Поставьте эту технику Украине! Что мы сможем сделать? Ничего», - заявила она.