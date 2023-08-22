Американский полковник рассказал о сокращении армии Украины из-за контрнаступления

Армия Украины сокращается в результате своего «контрнаступления», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего старшего советника Министерства обороны Соединенных Штатов, полковника Дугласа Макгрегора.

По его словам, Североатлантический альянс не сможет соперничать с Россией, если вмешается в ситуацию. Сегодня украинские военные сдаются в плен из-за большого количества раненых. Командиры желают сохранить им жизни и складывают оружие, так как могут рассчитывать на достойное отношение со стороны российской армии. В будущем их могут обменять на российских пленных.