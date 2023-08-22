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Полковник Матвийчук: боевые действия на Украине могут закончиться этой осенью

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в беседе с «Известиями», что боевые действия на Украине могут закончиться к осени текущего года, поскольку украинские военные не располагают силами и средствами как для наступления, так и для обороны.

Так он прокомментировал слова офицера украинского батальона Михаила, который в беседе со швейцарской газетой Le Temps заявил, что предстоящая зима серьезно затруднит ведение боевых действий для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«То, что они сейчас пишут, — это уже полностью абсурд. Я думаю, что боевые действия закончатся к исходу осени, так как те силы и средства, которые ВСУ выставляют против России, уже не способны решать вопросы ни обороны, ни наступления», — сказал Матвийчук.

При этом он указал, что украинский конфликт может затянуться методом поставки Киеву вооружений.

На Украине ввели ограничения на поездки иностранных журналистов в зону боевых действий

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин говорил, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку ресурсов, в том числе живой силы и техники, для проведения лобовых атак.

До этого журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило американского госсекретаря Энтони Блинкена о потенциальном провале контрнаступления ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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