Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в беседе с «Известиями», что боевые действия на Украине могут закончиться к осени текущего года, поскольку украинские военные не располагают силами и средствами как для наступления, так и для обороны.

Так он прокомментировал слова офицера украинского батальона Михаила, который в беседе со швейцарской газетой Le Temps заявил, что предстоящая зима серьезно затруднит ведение боевых действий для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«То, что они сейчас пишут, — это уже полностью абсурд. Я думаю, что боевые действия закончатся к исходу осени, так как те силы и средства, которые ВСУ выставляют против России, уже не способны решать вопросы ни обороны, ни наступления», — сказал Матвийчук.

При этом он указал, что украинский конфликт может затянуться методом поставки Киеву вооружений.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин говорил, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку ресурсов, в том числе живой силы и техники, для проведения лобовых атак.

До этого журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило американского госсекретаря Энтони Блинкена о потенциальном провале контрнаступления ВСУ.