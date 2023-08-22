Мобилизация: последние новости на сегодня 22 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 августа 2023, в материале «Рамблера».

Из Чечни в зону СВО отправилась новая группа добровольцев

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону проведения специальной военной операции, сообщает RT со ссылкой на председателя парламента республики Магомеда Даудова.

Он назвал их настоящими патриотами, которые готовы в любое время посвятить свою жизнь службе на благо Родины и её безопасности.

С начала спецоперации Чечня отправила на поле боя более 29 тысяч бойцов.

В Госдуме назвали условие возвращения мобилизованных

Российские военнослужащие, отправленные в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации, могут вернуться домой, когда появится указ о демобилизации, сообщает news.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева.

По его словам, граждане, призванные в результате частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и обязаны нести службу бессрочно.

Ранее член оборонного комитета Думы Виктор Соболев заявил, что информация о возобновлении мобилизации 25 сентября не соответствует действительности. По его словам, ведется только плановый набор на контрактную службу.

Губернатор Подмосковья рассказал президенту РФ про помощь семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин похвалил Подмосковье за систему поддержки семей военнослужащих и попросил не ослаблять внимания к этой теме, сообщает insolnechnogorsk.ru.

Это произошло во время встречи главы государства с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Он рассказал о том, как в Подмосковье помогают семьям участников спецоперации.