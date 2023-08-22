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Спецоперация на Украине 22 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 августа 2023 года.

Спецоперация на Украине 22 августа: последние новости на сегодня
© ТАСС

ВС РФ отразили несколько контратак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили несколько контратак украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает news.ru.

Армейская авиация уничтожила бронегруппу противника в районе населенного пункта Торское.

Также был нанесен удар по скоплению техники ВСУ у населенного пункта Ямполовка, а в районе Серебрянского лесничества военные России отразили пять атак противника. Расчеты ПТУР пресекли две попытки украинских сил перебросить резервы на Краснолиманское направление.

Подразделения ВСУ ударили по населённому пункту Пришиб в Запорожской области

Вооруженные силы Украины открыли огонь по посёлку Пришиб в Михайловском районе Запорожской области, сообщает RT.

Обстрел произошёл днем 21 августа. В результате пострадавших и погибших нет. Однако повреждения получили четыре автомобиля.

Попадания пришлись в районе дома 45 на улице Шевченко.

У Новоселовского российские военные пресекли атаку ВСУ

Российские военные пресекли попытку украинских военных вернуть утраченные позиции у Новоселовского на купянском направлении, сообщает «Свободная пресса».

Штурмовиков обнаружили с помощью беспилотника. Их уничтожили минометным и артиллерийским огнем. Выжившие сбежали, бросив умирать раненых товарищей.

Противник продолжает попытки закрепиться в Старомайорском и Урожайном в ДНР.

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