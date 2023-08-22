Спецоперация на Украине 22 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 августа 2023 года.

ВС РФ отразили несколько контратак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили несколько контратак украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает news.ru.

Армейская авиация уничтожила бронегруппу противника в районе населенного пункта Торское.

Также был нанесен удар по скоплению техники ВСУ у населенного пункта Ямполовка, а в районе Серебрянского лесничества военные России отразили пять атак противника. Расчеты ПТУР пресекли две попытки украинских сил перебросить резервы на Краснолиманское направление.

Подразделения ВСУ ударили по населённому пункту Пришиб в Запорожской области

Вооруженные силы Украины открыли огонь по посёлку Пришиб в Михайловском районе Запорожской области, сообщает RT.

Обстрел произошёл днем 21 августа. В результате пострадавших и погибших нет. Однако повреждения получили четыре автомобиля.

Попадания пришлись в районе дома 45 на улице Шевченко.

У Новоселовского российские военные пресекли атаку ВСУ

Российские военные пресекли попытку украинских военных вернуть утраченные позиции у Новоселовского на купянском направлении, сообщает «Свободная пресса».

Штурмовиков обнаружили с помощью беспилотника. Их уничтожили минометным и артиллерийским огнем. Выжившие сбежали, бросив умирать раненых товарищей.