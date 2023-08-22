Украинский офицер озвучил мрачный для ВСУ прогноз

Наступление зимы сильно затруднит боевые действия для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал офицер украинского батальона Михаил, передает газета Le Temps.

Военный выразил опасения, что в скором времени пойдут дожди, а позже настанет зима, прежде чем бойцы успеют прорвать российскую оборону.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — подчеркнул он.

Михаил при этом выступил с прогнозом, что следующие несколько недель будут решающими и жестокими для него и других украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что руководство Вооруженных сил Украины «решило поставить на стол все свои фишки», вводя в бой ранее находившиеся в резерве ресурсы, надеясь добиться успехов в контрнаступлении.