Минобороны: Су-30СМ уничтожил катер ВСУ в Черном море

В соответствии с сообщением Минобороны РФ в Telegram, экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

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Утверждается, что катер находился рядом с российскими газодобывающими установками. Но дополнительные подробности не указываются. В последние недели Украина использовала катера-дроны для нападений на российские корабли. Атаки были совершены, например, 25 июля, 2 и 17 августа. Однако неизвестно, был ли безэкипажный катер использован для разведки в ночь на 22 августа.

Также в ночь на 22 августа российские вооруженные силы пресекли атаку с использованием четырех беспилотных летательных аппаратов. Два из них были уничтожены системами противовоздушной обороны в Московской области, а два были подавлены с помощью радиоэлектронных средств борьбы в Брянской области.