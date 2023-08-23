Кадыров: спецназ «Ахмат» зашел в тыл ВСУ на Кременском направлении

«Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти 5 км. В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили миномётный расчет противника... Непосредственно сам миномёт бойцы забрали с собой в качестве трофея», — написал он в Telegram.