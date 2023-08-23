Кадыров: спецназ «Ахмат» зашел в тыл ВСУ на Кременском направлении

Кадыров: спецназу «Ахмат» удалось зайти в тыл ВСУ на Кременском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разведчикам из спецназа «Ахмат» удалось зайти в тыл ВСУ на Кременском направлении и уничтожить миномётный расчёт.
«Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти 5 км. В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили миномётный расчет противника... Непосредственно сам миномёт бойцы забрали с собой в качестве трофея», — написал он в Telegram.
По словам Кадыров, миномёт был исписан нацистскими лозунгами и свастикой. Теперь же его будут применять для ликвидации украинских военных.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР.