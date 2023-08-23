Российские военные отразили шесть атак ВСУ и уничтожили более 40 бойцов

Штурмовые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении заняли опорный пункт и два наблюдательных поста Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении продолжают наступление в районе населенного пункта Ольшана. Российские военнослужащие овладели опорным пунктом и двумя наблюдательными постами", - сказал он.

По словам Якимкина, ВСУ пытаются остановить продвижение подразделений Вооруженных сил РФ на купянском направлении, предприняв четыре попытки контратаки в районах Петропавловки, Синьковки и Ольшаны Харьковской области. В районе Купянска российские войска артиллерийским огнем сорвали попытку применения тактического резерва 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.