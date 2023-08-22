Forbes: Киев запросил у США новое оружие для захвата Крыма
Украинские власти хотят получить от Вашингтона крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь им в захвате Крыма, сообщает Forbes.
В настоящее время F-16 не совместим с Storm Shadow или SCALP, но истребитель совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские военные могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны. Наращивание количества крылатых ракет может помочь Украине в достижении одной из главных целей: «освобождении» Крымского полуострова.
По данным издания, крылатая ракета-невидимка класса «воздух-земля» JASSM с дальностью полета 370 километров уже находится в «списке желаний» бывшей советской республики. Даже после передачи Украине F-16 она не сможет использовать их потенциал полностью без поставок этих ракет. Сегодня украинские военные пытаются прорвать линию фронта и отрезать наземные коммуникации России в Крым, чего можно было бы добиться с гораздо меньшими потерями, используя F-16 с ракетами JASSM, отмечается в статье.
Украина уже получила от своих зарубежных союзников широкий спектр современных боеприпасов. Техники модифицировали истребители МиГ-29 и Су-27 и бомбардировщики Су-24 ВВС Украины, чтобы нести эти боеприпасы, и они также могли бы вооружить бывшие датские и бывшие голландские F-16 ВВС. В качестве бонуса F-16 может получить доступ ко всем лучшим характеристикам боеприпасов, чего не всегда могут делать старые бывшие советские самолеты.