Forbes: Киев запросил у США новое оружие для захвата Крыма

Украинские власти хотят получить от Вашингтона крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь им в захвате Крыма, сообщает Forbes.

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В настоящее время F-16 не совместим с Storm Shadow или SCALP, но истребитель совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские военные могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны. Наращивание количества крылатых ракет может помочь Украине в достижении одной из главных целей: «освобождении» Крымского полуострова.

По данным издания, крылатая ракета-невидимка класса «воздух-земля» JASSM с дальностью полета 370 километров уже находится в «списке желаний» бывшей советской республики. Даже после передачи Украине F-16 она не сможет использовать их потенциал полностью без поставок этих ракет. Сегодня украинские военные пытаются прорвать линию фронта и отрезать наземные коммуникации России в Крым, чего можно было бы добиться с гораздо меньшими потерями, используя F-16 с ракетами JASSM, отмечается в статье.