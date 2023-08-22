Telegraph: Ирландия тайно оказывает военную помощь Украине

Власти Ирландии оказывают военную помощь Киеву, невзирая на нейтральный статус страны, сообщает британская газета Daily Telegraph.

При этом, отмечает издание, военная помощь Украине со стороны Ирландии оказывается втайне. Ее скрывают от ирландской общественности. Так по данным местных СМИ, постановление правительства Ирландии об оказании помощи Киеву имеет секретный характер.

По имеющейся информации, Дублин намерен обучать украинских военных боевой подготовке и стрельбе, что не соответствует официально заявленным гуманитарным целям. По словам ирландского политика Германа Келли, такая политика правительства является последним гвоздем в гроб даже в декларативный военный нейтралитет Ирландии.