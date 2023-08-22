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Кисида призвал к полной готовности из-за плана КНДР запустить спутник

Глава японского правительства Фумио Кисида отдал распоряжение быть в полной готовности из-за предстоящего запуска северокорейского спутника, сообщает РИА Новости.

Кисида призвал к полной готовности из-за плана КНДР запустить спутник
© РИА Новости

Указания даны причастным министерствам и ведомствам. Они будут вести сбор информации и ее анализ, затем оперативно предоставлять населению.

Также планируется вместе с США и Южной Кореей призвать КНДР к отказу от запуска. На случай непредвиденной ситуации глава правительства Японии призвал быть в полной готовности.

Пхеньян ранее предупредил службу безопасности на море Японии о планах по запуску своего спутника. Это должно произойти с 24 до 31 августа.

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