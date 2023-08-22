Кисида призвал к полной готовности из-за плана КНДР запустить спутник

Глава японского правительства Фумио Кисида отдал распоряжение быть в полной готовности из-за предстоящего запуска северокорейского спутника, сообщает РИА Новости.

Указания даны причастным министерствам и ведомствам. Они будут вести сбор информации и ее анализ, затем оперативно предоставлять населению.

Также планируется вместе с США и Южной Кореей призвать КНДР к отказу от запуска. На случай непредвиденной ситуации глава правительства Японии призвал быть в полной готовности.