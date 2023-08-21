Киев расстроен задержками в поставках F-16

«Задержки сбили с толку и разочаровали украинских чиновников, а также военнослужащих на передовой. <...> Один украинский чиновник сказал, что они не решаются публично обсуждать объяснения США по поводу задержек, потому что F-16 – “деликатная” тема», – сообщает источник.