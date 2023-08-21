$94.14+0.74102.57+1.09

Киев расстроен задержками в поставках F-16

Власти Украины расстроены из-за задержек в поставках американских истребителей F-16. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве Украины.

Киев расстроен задержками в поставках F-16
© globallookpress.com

«Задержки сбили с толку и разочаровали украинских чиновников, а также военнослужащих на передовой. <...> Один украинский чиновник сказал, что они не решаются публично обсуждать объяснения США по поводу задержек, потому что F-16 – “деликатная” тема», – сообщает источник.

Собеседники телеканала также отмечают, что всё ещё не решён вопрос по поводу вооружения, которое Запад будет поставлять Украине для оснащения F-16. По мнению издания, этот вопрос также затягивает процесс передачи истребителей.

«Это значит, что украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже», – считает NBC News.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обучении пилотов ВСУ обращению с истребителями F-16 примет участие Греция.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости