Киев расстроен задержками в поставках F-16
Власти Украины расстроены из-за задержек в поставках американских истребителей F-16. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве Украины.
«Задержки сбили с толку и разочаровали украинских чиновников, а также военнослужащих на передовой. <...> Один украинский чиновник сказал, что они не решаются публично обсуждать объяснения США по поводу задержек, потому что F-16 – “деликатная” тема», – сообщает источник.
Собеседники телеканала также отмечают, что всё ещё не решён вопрос по поводу вооружения, которое Запад будет поставлять Украине для оснащения F-16. По мнению издания, этот вопрос также затягивает процесс передачи истребителей.
«Это значит, что украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже», – считает NBC News.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обучении пилотов ВСУ обращению с истребителями F-16 примет участие Греция.