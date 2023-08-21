Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Согласно заявлению ведомства, Варшава запросила у США 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, сопутствующее им оборудования, логистическую и техническую поддержку на общую сумму в размере 12 миллиардов долларов.

В Госдепе считают, что эта сделка укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам. Там также отметили, что поставка Польше данных вертолетов не нарушит военный баланс в европейском регионе.