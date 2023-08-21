Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов Apache

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Польши вертолетов AH-64E Apache и связанного с этим оборудования примерно на $12 млрд".

Как следует из документа, власти Польши ранее запросили разрешение на приобретение у США 96 таких вертолетов, а также различных запчастей, систем и вооружений.