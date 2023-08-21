Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские БМП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шведские боевые машины пехоты (БМП) CV90 планируют производить в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить на Украине», — говорится в публикации украинского лидера.

21 августа глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала передачу истребителей F-16 Киеву, назвав это хорошим днем для Украины и Европы. В НАТО поставили украинской стороне условие по использованию этого вооружения. Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявлял, что альянс пожертвует военную технику только для вытеснения противника с территории республики.