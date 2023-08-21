В США назвали причину медленного контрнаступления ВСУ
Контрнаступление ВСУ тормозят российские системы дистанционного минирования «Земледелие». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, ВС России организуют на территории Украины минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. При этом «Земледелие» является лишь одной из систем, которую используют военные РФ, создавая минные поля, отметили в WSJ.
Из-за этого ВСУ приходится занимать позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов и замедляют продвижение войск.
«У нас каждый день — минус сапер. Это либо раненый, либо погибший», — рассказал WSJ один из украинских военных.
Система «Земледелие» схожа с реактивными системами залпового огня, используя с целью минирования реактивные снаряды.