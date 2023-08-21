Киев перестал документировать зоны использования кассетных боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не фиксируют зоны, в которых применяются кассетные боеприпасы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как указано в публикации, ранее министр обороны США Ллойд Остин пообещал киевским властям помощь при разминировании опасных районов. Речь идет о территориях, на которых планировалось использовать кассетные снаряды.

Глава Пентагона говорил, что украинские военные будут отмечать такие зоны на карте. Однако член механизированной бригады ВСУ по имени Станислав, чье подразделение использует при обстрелах самоходные артиллерийские установки M109 Paladin с кассетными боеприпасами, рассказал изданию об ином положении дел на фронте.

«Когда его спросили о процессе документации [использования кассетных боеприпасов], Станислав дал понять, что его нет», — говорится в статье.

Дальше WP приводит слова украинского сотрудника по связям с общественностью. Собеседник газеты подчеркнул, что бойцы ВСУ постоянно фиксируют направление атак и модель снарядов.

Его слова подтвердил и высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. По его словам, Вашингтон доволен «регулярными» отчетами Киева о применении кассетных боеприпасов.