Распространение украинскими военными снимков техники 82-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и публикация статьи Forbes о вводе формирования в бой привели к удару по ним. Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ обнаружили их и нанесли не менее пяти ударов.

Как ранее заявляли СМИ, бригаду задействовали в ходе боев за село Работино Запорожской области. Forbes сообщила со ссылкой на эксперта, что это последнее крупное резервное формирование, подготовленное для контрнаступления.

В Сети также появились кадры с первыми подбитыми американскими БТР Stryker и немецкими БМП Marder, а также танка Challenger 2. Издание указало, что если 82-я бригада понесет такие же потери, как и остальные украинские формирования, то контрнаступление ВСУ «выдохнется».

Маляр назвала это происшествие «ценой заголовков», которые вышли в СМИ накануне. Она пригрозила уголовной ответственностью за раскрытие подобной информации.