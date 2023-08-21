В Минобороны Украины обвинили СМИ в обстреле бригады ВСУ
Распространение украинскими военными снимков техники 82-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и публикация статьи Forbes о вводе формирования в бой привели к удару по ним. Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ обнаружили их и нанесли не менее пяти ударов.
Как ранее заявляли СМИ, бригаду задействовали в ходе боев за село Работино Запорожской области. Forbes сообщила со ссылкой на эксперта, что это последнее крупное резервное формирование, подготовленное для контрнаступления.
В Сети также появились кадры с первыми подбитыми американскими БТР Stryker и немецкими БМП Marder, а также танка Challenger 2. Издание указало, что если 82-я бригада понесет такие же потери, как и остальные украинские формирования, то контрнаступление ВСУ «выдохнется».
Маляр назвала это происшествие «ценой заголовков», которые вышли в СМИ накануне. Она пригрозила уголовной ответственностью за раскрытие подобной информации.
Напомним, что 20 августа фициальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения российской группировки войск за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери составили свыше 200 военнослужащих, 5 танков, 6 боевых машин пехоты, 2 бронемашины и другое.