Украинский дрон уничтожили в Белгородской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области . Об этом журналистам сообщили в Минобороны России .

«21 августа около 14:30 мск киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке БПЛА. По его словам, аппарат сбросил осколочный боеприпас для гранатомета на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, добавил он.