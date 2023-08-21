Бригада ВСУ попала под удары из-за публикаций в СМИ

Публикации в СМИ информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к авиационным ударам по ее подразделениям. Об этом заявила замминистра обороны страны Анна Маляр.

"Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, - пять авиаударов по бригаде в сутки", - написала она в Telegram-канале.

Маляр напомнила, что публикация данных о перемещении ВСУ, которая не размещалась в открытом доступе генеральным штабом или Минобороны Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

16 августа обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс информировал, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино Запорожской области последнее крупное резервное подразделение - 82-ю десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2.