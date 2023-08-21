Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций на Купянском направлении

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы РФ на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

Отмечается, что за сутки были отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

Также Минобороны сообщило, что российские войска на Запорожском направлении отразили атаки подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины.