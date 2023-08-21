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Российские силы начали активные боевые действия под Купянском

Вооруженные силы России (ВС РФ) начали активные боевые действия у поселка Синьковка под Купянском. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка», — сказал он.

По его словам, в настоящее время можно говорить, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Синьковку.

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