"Я с большим уважением отношусь к тому, что они хотят всего побольше, нуждаются во всем в большем количестве, - прокомментировал Кристерссон. - Это баланс между тем, что мы можем дать им, и тем, что мы должны иметь сами. Сейчас мы являемся частью так называемой коалиции F 16, где мы сотрудничаем с 14 странами, чтобы обеспечить возможности авиации Украины".